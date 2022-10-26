Bu yıl bitmeden gelecek iOS 16 özelliklerinin tamamı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:57

Apple, yeni cihazlarının tanıtımının ardından işletim sistemlerini de güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün iOS 16’nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 16.1’i yayınlayan şirket ayrıca iPadOS 16’yı da kullanıma sunmaya başladı.

2022 YILI BİTMEDEN iPHONE VE iPAD KULLANICILARINA SUNULACAK YENİ ÖZELLİKLER

Shiftdelete.net'te yer verilen detaylara göre her iki güncelleme de iPhone ve iPad kullanıcılarına birçok yeni özellik getiriyor. Ancak Apple, 2022 takvim yılı için planları henüz bitmiş değil. Teknoloji devi 2022 yılı bitmeden yeni bir güncelleme ile iPhone ve iPad modellerine yeni özellikler katmaya hazırlanıyor.

Apple’ın 2022 yılı bitmeden iPhone ve iPad modelleri için vadettiği bazı özellikler bulunuyor.

iPadOS 16: Harici Ekran Desteği

?iPadOS 16?’nın en çok beklenen özelliği olan harici ekran desteği bu yıl bitmeden iPad modellerine dahil olacak. Bu özellik, belirli “iPad” modelleri için yeni bir çoklu görev pencereleme sistemi olan Stage Manager ile birlikte sunulacak. Ancak iPadOS 16.1’de sunulan Stage Manager sistemi henüz bu özelliği taşımıyor. Yeni harici ekran desteği özelliğinin iPadOS 16.2 ile gelmesi bekleniyor.

SharePlay üzerinden birlikte oyun oynama

?iOS 16? ve ?iPadOS 16, bu yılın ilerleyen döneminde FaceTime üzerinden iPhone ve iPad sahiplerinin yakınları ile birlikte oyun oynamak için SharePlay’i kullanmalarına olanak sağlayacak. Game Center entegrasyonu olan ve çok oyunculu oyunları destekleyen oyunlarda kullanılabilecek bu özellik de yine 2022 bitmeden bizlerle olacak.

Freeform

Bu yıl Apple’dan gelecek bir diğer uygulama ise Freeform olacak. Freeform; notlar, paylaşılan dosyalar, web bağlantıları, çizimler, belgeler, fotoğraflar, videolar ve daha fazlasını tek bir yerde toplayabilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Freeform, iOS, iPadOS ve macOS’ta bu yıl bitmeden kullanılabilecek.

Uydu üzerinden acil durum mesajı

Apple’ın iPhone 14 modelleri ile birlikte tanıttığı yeni uydu üzerinden acil durum mesaj sistemi Kasım ayından itibaren kullanılabilir olacak. Uydu üzerinden gönderilen acil durum mesajları başlangıçta yalnızca ABD ve Kanada’da mevcut olacak. İlk iki yıl boyunca kullanıcılar için ücretsiz olacak bu özelliğin sonraki yıllarda nasıl bir ücretlendirmeye sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Apple Music Classical

Ağustos 2021’de Apple, klasik müzikte uzmanlaşmış bir yayın hizmeti olan Primephonic’i satın aldı. Apple, bu gelişmenin ardından 2022’de klasik müzik için özel olarak tasarlanmış ve uyarlanmış özel bir Apple Music deneyimi uygulaması yayınlayacağını söylemişti. 2022 yılının sonuna yaklaşırken henüz uygulama yayınlanmış durumda değil ancak bir sonraki iOS 16 güncellemesi ile bu uygulamayı da görebiliriz.