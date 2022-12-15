iOS 16.3 güncellemesi için ilk beta yayınlandı! Yenilikler neler?
Daha yeni iOS 16.2 güncellemesini yayınlayan Apple, geliştirticiler için iOS 16.3 ve iPadOS 16.3 beta sürümleri kullanıma açtı.
Apple destekleyen iPhone modellerine iOS 16.2 güncellemesini gönderdi. Bazı yenilikleri de içinde barındıran bu güncellemenin hemen ardından yeni sürümün ilk betası yayınlandı. iOS 16.3 ve iPadOS 16.3 beta sürümleri geliştiricilere sunuldu, peki bu sürümde neler geliyor?
iOS 16.3 BETA SÜRECİ BAŞLADI
İlk aşamada fark edilen yenilikler emojiler tarafında ve Güvenli iCloud Anahtar Zinciri için çalışmalar yaptığı yönünde oldu. Apple'ın son güncellemelerinde güvenliği odağına aldığını görüyoruz.
Apple Kimliği tarafında da güvenliğe odaklanan şirket, kullanıcı hesaplarına, yeni bir cihazda oturum açarken veya bir "Apple Kimliği"ne başka bir yöntemle erişirken kimlik doğrulaması için gerekli olacak güvenlik anahtarı ekleme seçeneğini sunacak. iOS 16.3 betası toplamda 5.33 GB boyutunda olurken, geliştiriciler bu sürümü denemek için indirebilirler.
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