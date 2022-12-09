iPhone kullanıcılarının yüzde kaçı iOS 16'ya geçti?
Yeni yapılan bir araştırmaya göre iPhone kullanıcılarının yüzde 68.9 oranında iOS 16'ya geçmeyi tercih etti.
Apple'ın bir süre önce sunduğu iOS 16 sürümü pek çok sorunu beraberinde getirse de Mixpanel tarafından yapılan araştırma kullanıcıların yüzde 68.9 oranında yeni sürüme geçtiğini belirtti.
iOS 16'yı sürekli güncelleyen Apple resmi bir rakam yayınlamasa da yapılan araştırma iOS 15 gibi eski sürümlerin de halen kullanıldığını gözler önüne seriyor.
DİĞER iOS SÜRÜMLERİ NE KADAR KULLANILIYOR?
Apple'ın yeni iOS 16'sı yaklaşık 3 ay önce yayınlandı. iOS'un en yeni sürümü yüzde 68.9 oranında kullanıcıların telefonunda yer alıyor.
iOS 15 ise iPhone'ların yüzde 24.82'sinde yüklüyken, yüzde 7'lik kesimde iOS 14 ve daha eski sürümler tercih edilmiş durumda.
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