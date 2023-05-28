iOS 16.5 güncellemesi iPhone bataryaları için ölümcül mü?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:40

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:40

Son günlerde sosyal medyada yayınlanan birkaç şikayetten biri, “iOS 16.5 piller için ölümcül” diyor ve kullanıcılar, iPhone’larına iOS 16.5’i indirdikten sonra pilin normalden daha hızlı tükendiğini bildiriyor.

Sorunun ciddiyeti telefondan telefona göre değişiyor gibi görünüyor, ancak genel olarak hemen herkesin şarj hızı etkilenmiş gibi... Hatta bazı kişiler, iPhone’larının yüzde 100 şarja ulaşmasının neredeyse üç saat sürdüğünü iddia ediyor.

iPHONE'LARDAKİ BU PİL SORUNU NORMAL OLABİLİR

Ancak bu can sıkıcı pil sorunu, çoğu zaman tamamen normal olabiliyor. Apple (veya aslında herhangi bir yazılım geliştiricisi) büyük bir işletim sistemi (OS) güncellemesi yayınladığında, telefonların genellikle verileri yeniden dizinlere yerleştirmesi ve pil ayarlarını yeniden kalibre etmesi gerekir. Bu da pilin daha hızlı bitmesine neden olur. Daha da önemlisi, bu daha hızlı pil tüketimi geçicidir ve ilk meydana geldikten birkaç gün sonra kendi kendine çözülmesi beklenir.

Chip'te yer alan haberde yeniden kalibrasyon ihtiyacına ek olarak, yeni işletim sistemi güncellemeleri genellikle iPhone’unuzun pilini daha fazla zorlayan bir şekilde, uygulamalara özel bir grup güncellemeyi de tetikler. Ancak bu uygulamalar iOS’un en son sürümü için kendilerini yeniledikten sonra, bu tüketim azalır.

Bu yüzden iPhone’unuzun muhtemelen güncelleme sonrası standart sıkıntıları yaşadığı tahmin edilebilir. Birkaç gün sonra telefonunuzun pil sağlığı hakkında halen endişeleriniz varsa, herhangi bir resmi pil uyarısı olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar, Pil ve ardından Pil Sağlığı bölümüne gidin.

iOS 16.5 ile beraber gelen pek çok güvenlik güncellemesinin arasında, kilit ekranından kişiler kayıtlarınıza erişime izin veren bir açıklık da kapatıldı. Ayrıca yeni güncelleme ile yeni kilit ekranı duvar kağıtları ve Apple News’e özel bir Spor sekmesi ekleniyor.

iOS 16.5, Spotlight, CarPlay ve Screen Time ile ilgili çeşitli sorunları da ele alıyor. Güncellemelerin tam listesi, Apple'ın özel iOS 16.5 sürüm notları sayfasında görüntülenebilir.

Apple’ın iOS için bir sonraki büyük revizyonu olan iOS 17’yi 5 Haziran’da WWDC 2023’te ilk kez tanıtması bekleniyor.