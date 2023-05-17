iPhone'unuz artık sizin sesinizle konuşabilecek

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:14

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:14

Apple, birçok yeni erişilebilirlik özelliğini duyurdu. Bunlar, görme, işitme ve daha birçok konu için tasarlanmış özellikleri içeriyordu. En çok dikkat çekenlerden biri ise “Kişisel Ses” ismi verilen bir özellikti.

Bu özellik, iPhone’ların veya iPad’lerin sizin sesinizle konuşmasına olanak tanıyacak. Bu şekilde de konuşma yetisini kaybetmiş veya kaybedebilecek insanlara yardımcı olunacak. Sizin sesinize benzer olan bu sesle, arkadaşlarınız veya ailenizle konuşabileceksiniz.

iPHONE YA DA iPAD SİZİN SESİNİZDEN İNSANLARLA KONUŞABİLECEK

Webtekno'nun aktardığı haberde Apple’a göre kullanıcılar, iPhone veya iPad’ler üzerinden belirlenen bir dizi metni yüksek sesle toplam 15 dakikalık sesi okuyarak “Kişisel Ses”lerini oluşturabilecek. Ayrıca, istedikleri şeyleri yazarak oluşturulan seslere okutabilecek. Şirket, özelliğin bilgileri gizli ve güvenli tuttuğunu söylerken makine öğrenimini kullandığını ekliyor.

Uygulamaların basitleştirilmiş versiyonları gelecek

Teknoloji devi ayrıca, “Assistive Access”, yani “Yardımcı Erişim” adını verdiği bir özelliği de gösterdi. Bilişsel engellere sahip kişiler için oluşturulan bu özellik, temel uygulamaların daha kolaylaştırılmış sürümlerini kullanmaya olanak tanıyor. Telefon ve FaceTime’ın birleştirilmiş sürümü, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar, Müzik gibi uygulamaların basitleştirilmiş versiyonları, büyük metinler gibi şeyler bunun örnekleri arasında.

Görme engelliler veya kısmi görme kaybına sahip olanlar için de kullanışlı bir özellik geliyor

Son olarak şirket, görme engelli veya kısmi görme kaybına sahip insanlar için de yeni özelliklerini gösterdi. Büyüteç’e gelen ve “İşaretle ve Konuş” olarak adlandırılan yeni mod, metinler ve ses yoluyla fiziksel nesnelerle etkileşimine girmesine yardımcı olacak. Örneğin kamera mikrodalganın tuşlarına doğrultulduğunda iPhone veya iPad, onun ne olduğunu sesli bir şekilde kullanıcıya okuyabilecek.

Apple, özelliklerin bu yıl içinde kullanıcılara sunulacağını ifade etti. Bu da iOS 17’nin bir parçası olma ihtimallerini güçlendiriyor.