iOS 16'dan iPhone kullanıcılarını rahatlatacak özellik: CAPTCHA doğrulaması atlanabilecek...

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:02

Teknoloji devi Apple, haziran ayının başında düzenlediği WWDC 2022 etkinlikleri kapsamında iOS 16 ile birlikte iPadOS 16 ve macOS Ventura'yı tanıtmıştı. Kullanıcılar, beta sürümler kapsamında bu işletim sistemlerini deneyimleyebiliyorlar. Dolayısıyla, bu süreçte yeni özellikler de gün yüzüne çıkıyor.

İnternet siteleri, son dönemlerde CAPTCHA doğrulamalarını bir hayli önemsiyor. Bu onlar için iyi bir şey; zira CAPTCHA doğrulamaları sayesinde siber saldırılardan kısmen de olsa korunulabiliyor. Ancak kullanıcılar, artık hemen her sitede gördükleri doğrulamalardan rahatsızlar.

ARTIK 'OTOMATİK' OLACAK

WebTekno'nun aktardığı habere göre; Apple, yeni işletim sistemlerinde bu durumun önüne geçecek. CAPTCHA doğrulamalar, cihazlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Özelliğin ortaya çıkışı ile Apple, CAPTCHA doğrulamalarını nasıl otomatik hale getirdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre; bu özellik için "PrivateToken" olarak isimlendirilen yeni bir HTTP kimlik doğrulama yöntemi kullanılacak. Bu yöntem, ilgili internet sitesinin sunucusu ile iPhone kullanıcısının cihazı arasında özel bir şifreleme yapacak.

Görsel: WebTekno

Bu şifreleme ile kullanıcının manuel olarak CAPTCHA doğrulaması yapmasına gerek kalmayacak. Apple, sunucuların kimlik bilgilerine ulaşamayacağını, bunun yalnızca kriptografik bir şifreleme olacağını söylüyor. Yani kullanıcı verileri de güvende.

Apple'ın yeni özelliğinden faydalanmak isteyen internet siteleri, Apple'ın oluşturacağı özel bir internet sitesine kayıt yapacaklar. Böylelikle Apple'ın veritabanına eklenen siteler, kullanıcıyı CAPTCHA doğrulamasıyla uğraştırmayacak. Apple'a göre Fastly ve Cloudflare, an itibarıyla bu özelliğin kullanılabildiği yapılar.