iOS 17 bugün yayınlanacak: İşte 10 yeni özellik!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:43

Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 17 güncellemesini tanıttı. İşte bu güncelleme ile gelen 10 temel özellik ve detayları:

StandBy

StandBy, iPhone'unuzu yan yatırarak şarjdayken kullanabileceğiniz yeni bir tam ekran görünümü sunuyor. Özelleştirilebilir bir arayüz ile saat, takvim, favori fotoğraflar, hava durumu, müzik çalma denetimleri, widget'lar gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, Canlı Etkinlikler, Siri ve gelen aramalar gibi bildirimleri destekliyor.

İletişim Posterleri

iOS 17, bir kişi iPhone'da telefon görüşmesi sırasında görünen kişiselleştirilmiş bir Kişi Posteri oluşturmanıza olanak tanır. Bu posterler fotoğraf veya Memoji içerebilir ve yazı tipi ile arka plan rengi de özelleştirilebilir.

NameDrop

Kullanıcılar artık iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşabilirler. Her iki kişi de paylaşmak istedikleri telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçebilir ve ayrıca Kişi Posterlerini paylaşabilirler.

Canlı Sesli Mesaj

Bu özellik, bir kişi sesli mesaj bıraktığında ekranda gerçek zamanlı deşifre sağlar. Kullanıcılar, sesli mesajın önemli olduğunu düşünüyorsa, arayan kişi mesajı bırakırken aramayı açabilir.

iMessage'da Yanıtlamak için Kaydırma

Mesajlar uygulamasında, kullanıcılar artık herhangi bir mesajı sağa kaydırarak satır içi yanıt gönderebilirler.

Etkileşimli Widget'lar

Etkileşimli widget'lar artık iPhone'un Ana Ekran, Kilit Ekranı ve StandBy görünümünde kullanılabiliyor. Bu widget'lar, hatırlatıcıları işaretlemek, müzik veya podcast çalmak gibi işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar.

Geliştirilmiş Otomatik Düzeltme

iOS 17, kelime tahminini geliştirmek için son teknoloji bir dil modeli içerir. Otomatik düzeltme, hataları daha yüksek doğrulukla düzeltebilir, satır içi tahmini metin önerileri sunabilir ve kullanıcıların yazma alışkanlıklarını öğrenebilir.

Apple Haritalar Çevrimdışı

Apple Haritalar artık çevrimdışı kullanım için harita indirme özelliğine sahiptir. Bu, çevrimdışı adım adım navigasyonu, tahmini varış sürelerini ve daha fazlasını mümkün kılar.

Çıkartma Çekmecesi

iOS 17'deki yeni çıkartma çekmecesi, Canlı Çıkartmalar, emoji, Memoji ve iMessage çıkartmalarını tek bir yerden erişilebilir kılar.

"Hey Siri" Basitleştirildi

Siri'yi çağırmak için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" demeniz yeterlidir. Artık art arda birden fazla komut verebilirsiniz.

iOS 17 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Bugün yayınlanacak olan iOS 17 güncellemesi, iPhone XS ve daha yeni modeller için ücretsiz olarak sunulacak. Güncellemeyi Ayarlar uygulamasından Genel › Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

