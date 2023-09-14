iOS 17 ile birlikte 20 yeni zil sesi geliyor!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:24

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:24

Apple, iOS 17 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarına zil sesleri ve metin tonları konusunda büyük bir güncelleme sunuyor. Bu güncellemeyle birlikte telefon aramaları, mesajlar, alarmlar ve daha fazlası için kullanılabilecek 20'den fazla yeni ses sunuluyor. Bu sesler, Sesler ve Dokunuşlar menüsünde bulunabilir ve neredeyse tümü tamamen yeni seçeneklerden oluşuyor.

Yeni zil sesleri arasında Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial, Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps, Storytime, Tease, Tilt, Unfold ve Valley gibi isimler yer alıyor. Ancak, Reflection hala varsayılan zil sesi seçeneği olarak mevcut bulunuyor.

Eski zil sesleriyle kıyaslandığında, yeni zil seslerinin genellikle daha uzun ve modern olduğunu görmekteyiz. Apple, eski zil seslerini "Klasik" bölümüne taşıdı, böylece önceki favorilerinize, örneğin Illuminate, Night Owl, Constellation ve Twinkle gibi seçeneklere erişmeye devam edebilirsiniz.

Yeni zil sesleri sadece telefon çaldığında değil, aynı zamanda sessiz modunda veya alarm sesi olarak da kullanılabiliyor. Kişilere özel zil sesleri atanabilir ve birden fazla hattınız varsa her hattınız için ayrı zil sesleri ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, Apple metin mesajları için kullanabileceğiniz 10'dan fazla yeni Metin Tonu da tanıttı. Bu güncellenmiş Metin Sesleri, önceki seçenekleri değiştiriyor ve eski sesler Klasik kategorisine taşınıyor. Güncellenen Metin Sesleri, metinlere ek olarak Yeni Sesli Posta, Yeni Posta, Gönderilen Posta, Takvim Uyarıları ve Hatırlatma Uyarıları için de kullanılabiliyor.