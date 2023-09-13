Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:31

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:31

Apple 12 Eylül tarihinde Wonderlust etkinliğini düzenledi. Etkinlikte yeni iPhone serisi olan iPhone 15'leri ve Apple Watch'ları tanıttı. Cihazların yanı sıra Apple iOS 17 hakkında da bilgiler verdi. Peki iOS 17 çıktı mı? iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 hangi modellere gelecek? iOS 17'nin özellikleri neler?

İOS 17 ÇIKTI MI? İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple etkinlik kapsamında iOS 17 işletim sisteminin çıkış tarihini açıkladı. iOS 17, 18 Eylül tarihinde çıkış yapacak.

İOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

Apple işletim sistemi desteğini uzun süre sunması ile ön plana çıkan firmalar arasında yer alıyor. iOS 17 işletim sistemi de 6 yıl önce çıkan iPhone Xs modellerine bile gelecek.

İşte iOS 17 işletim sistemi gelecek tüm cihazlar:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

İOS 17'NİN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın etkinlik kapsamında açıkladığı bilgilere göre "aramalar" özelliği değişiyor. Artık arayan kişinin fotoğrafı ve adı ekranda gözükecek. Yazı fontunu değiştirme gibi özelleştirmeler de yapılabiliyor.

Apple'ın iOS 17 ile gelecek olan bir diğer açıkladığı özellik ise artık "Live Fotoğraflar"ın hepsi sticker'lara dönüşebilecek.