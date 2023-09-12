Tanıtımına saatler kala iPhone 15'ler için dikkat çeken paylaşım

Apple'ın yeni iPhone 15 serisi 12 Eylül yani bu akşam tanıtılıyor. Telefon hakkında daha önce sızdırılan özellik doğrulanmış olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:09
Tanıtımına saatler kala iPhone 15'ler için dikkat çeken paylaşım
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Apple'ın Wonderlust adını verdiği etkinliği bu akşam Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. YouTube üzerinden canlı yayın olarak izlenebilecek olan etkinlikte iPhone 15 serisi de tanıtılacak. Telefonlar hakkında 1 yıldır sızıntılar yapılıyorken, en büyük iddialardan biri telefonu sesliye ya da sessize almayı sağlayan anahtarın yerini 'eylüm düğmesi'nin alacak olmasıydı. Konu hakkında Spigen bir paylaşım yaptı.

EYLEM DÜĞMESİNİN GELİŞİ DOĞRULANMIŞ OLABİLİR

iPhone 15 serisinde yer alacak özellikler konuşulmaya devam ederken, Spigen X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Burada bir süredir değişeceği konuşulan sesli/sessiz anahtarının yerini yapılandırılabilir eylem düğmesinin alacak olmasına gönderme var.

Bu eylem düğmesinin ise iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde yer alması bekleniyor.

Spigen aşağıdaki paylaşımı yaptı:

 


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