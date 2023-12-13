iOS 17.3 güncellemesiyle gelecek yenilikler ortaya çıktı

Apple kısa bir süre önce iOS 17.2'yi sundu. Birkaç gün içinde ise iOS 17.3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki güncelleme neler sunacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:04
iOS 17.3 güncellemesiyle gelecek yenilikler ortaya çıktı
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Apple'ın bir sonraki sürümü iOS 17.3 güncellemesi için yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre iPhone'unuz çalınsa bile güvende olacak. Apple'da ortak çalma listesi oluşturmayı da getirecek yeni sürüm bunun yanı sıra bir dizi hatayı ve sorunu da ortadan kaldıracak. 

iOS 17.3'ün ilk beta sürümü yayınlandı. Burada fark edilen yeni gelecek özellikler, kullanıcıların hoşuna gidecek. Dikkat çeken yeniliklerden biri ise 'çalıntı cihaz koruması'. Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcılarının cihazlarında ekstra bir güvenlik katmanı oluşmuş olacak. 

Yeni sürümde çalıntı cihaz koruması özelliğini aktif eden iPhone kullanıcıları, kişisel verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel oluyor. Çünkü bu özellik aktif edilidği zaman  Safari'de kayıtlı şifreleri görmek ya da telefonu fabrika ayarlarına döndürmek gibi işlemler için biyometrik doğrulama isteniyor. Yani bu özellikle telefonu çalan kişinin kişisel bilgileri ele geçirmesinin önüne geçilmiş oluyor.


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