iOS 17.5 ile gelen özellikler neler? iOS 17.5 yenilikleri...

iOS 17'nin son sürümü olan iOS 17.5 yayımlandı. Birçok değişikliği beraberinde getiren yeni sürüm, iOS 18'in tanıtılmasından kısa süre önce kullanıma sunuldu. Peki, iOS 17.5 ile gelen özellikler neler? iOS 17.5 yenilikleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:08
iOS 17.5 ile gelen özellikler neler? iOS 17.5 yenilikleri...
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Apple'ın bir süre önce tanıttığı iOS 17'nin yeni sürümlerini paylaşmaya devam ediyor. Yayımlanan 17.5 sürümü, 17.4'ten iki ay sonra kullanıcılara sunuldu. Peki, iOS 17.5 ile gelen özellikler neler? iOS 17.5 yenilikleri...

İOS 17.5 ÖZELLİKLERİ  NELER?

Yeni sürüm 17.4’ten iki ay sonra geldi. İlk olarak sadece Avrupa Birliği'nde kullanımda olacak App Store dışından uygulama yükleme özelliği getirildi. Kullanıcılar bu yenilikle uygulamayı direkt geliştirici web sitesinden indiriyor olacak.

iOS 17.5 ile beraber gelen bir diğer özellik de Apple News+ için kullanıcıların internet bağlantısı olmadığında bile günlük akışa erişebilecek. Böylece iOS kullıcıları internetsiz şekilde istediklerini okuyabiliyor olacak.

Platformlar arasında takip sistemi olacak. Bluetooth algılama özelliği bulunan kullanıcılar herhangi bir takip cihazına yaklaştığında uyarılacak.

İOS 17.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme yüklemek için iPhone şarja takılır, ardından bir Wİ-Fİ ağına bağlanılır, 'Ayarlar' sayfasına gidilir, 'Genel' sayfasına ulaşılır. Son olarak 'Yazılım Güncelleme' tercih edilerek iOS 17.5 indirilir.


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