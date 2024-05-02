iOS 17.5 ile iPhone'lara onarım durumu özelliği geliyor
Apple, iOS 17.5 güncellemesiyle yeni bir özellik ekledi. Onarım Durumu, iPhone’un onarım süreci boyunca Bul’un açık kalmasını sağlayacak.
Apple yeni iOS 17.5 güncellemesiyle yeni bir Onarım Durumu özelliği sunuyor. Bu sayede kullanıcıların iPhone'u onarım süreci boyunca Bul'un açık kalmasını sağlayacak. Yani Bul'u kapatmak gerekmeyecek.
iPHONE İÇİN YENİ ONARIM DURUMU ÖZELLİĞİ
Normalde iPhone kullanıcıları Bul'u kapatmak zorunda kalıyordu. Ancak onarım süreci için artık Bul'u kapatmak gerekmeyecek ve onarım süreci boyunca iPhone'un Bul'u açık kalacak.
Özelliğin geleceği ise iOS 17.5 beta sürümünde bulundu.
iOS 17.5 nispeten küçük bir güncelleme olacak ancak Apple'ın yeni nesil iOS 18'i 10 Haziran'da WWDC'de duyurması bekleniyor.
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