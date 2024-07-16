Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:39

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:39

Apple'ın yenilikler sunması beklenen iOS 18'in herkese açık beta sürümü yayınlandı. Artık Apple kimliği olan ve dileyen herkes beta sürümü indirip iPhone'larında yeni özellikleri deneyebilir. Apple'ın beta test programına Apple kimliği üzerinden kayıt olunması da gerekiyor.

iOS 18 BETA SÜRÜMÜ NASIL YÜKLENİYOR?

İlk aşamalar olan Apple'ın beta test programına kayıt olduktan sonra iPhone'u açın ve Ayarlar'e gidin, Genel bölümünden sonra Yazılım Güncelleme sekmesine tıklayın ve iOS 18 beta seçeneğine tıklayın ve sürümü yükleyin.

Ancak unutulmamalıdır ki bu nihai iOS 18 sürümü değildir. Yani kullanıcılar bazı hatalar, problemler ile karşılaşabilir. Uzmanlar, hem Android hem de iOS için kararlı sürümlerin indirilmesini öneriyor.