Yeni Samsung cihazlara gelecek güncellemeler duyuruldu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:17

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:21

Samsung yeni etkinliğinde merakla beklenen cihazlarını tanıttı. Bu kapsamda cihazların alacağı güncellemeler de belli oldu. 10 Temmuz'daki etkinliğinde tanıttığı Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, Galaxy AI iyileştirmeleri içeren One UI 6.1.1 güncellemesi alacak.

Samsung cihazlar aynı zamanda yapay zeka özelliklerine de sahip olarak gelecekler. Uygulamaların katlanabilir ekranlı telefonlarda daha iyi çalışması için de güncellemelerin yapılacağı belirtiliyor.

Circle to Search ile daha karmaşık problemler çözülebilecek. Android cihazlar için tanıtılan bu yeni imkan, çeşitli fizik ve matematik problemleri için çeviri özelliği eklenmesiyle daha fazla kişinin ödevlerine de yardımcı oldu.

Yeni tanıtılan Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 WearOS 5'i çalıştıran ilk akıllı saatler olacak.