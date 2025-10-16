iOS 26'da karşılaşılan bir başka sorun

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 19:10:00
Apple'ın bir süre önce sunduğu iOS 26'da bazı kullanıcılar bu sefer de iMessage hatası almaya başladı.

Apple'ın bir süre önce sunduğu iOS 26'da iMessage hatası bulunuyor. Bu hata iOS 26'yı yüklendiğinde ve ilk iPhone kurulumunda eSIM aktivasyonu yapılmadığında ortaya çıkıyor. Bu eSIM aktivasyonu atlandığı takdirde iMessage otomatik olarak başlatılamıyor. 

Apple, ilk iPhone kurulum sürecinde bu eSIM aşaması atlanırsa ve sorunla karşılaşılırsa, daha sonrasında Ayarlar uygulamasından bunu kullanıcıların kendisinin aktif etmesi gerektiğini söylüyor. 

Kullanıcıların eSIM'i etkinleştirmesi gerekiyor. Etkinleştirdikten sonra Ayarlar kısmına gidip Uygulamalar'a ve daha sonra Mesajlar seçeneklerini seçmeleri gerekiyor. iMeassage'ı kapatıp açmak sorunu çözüyor gibi görünüyor.

