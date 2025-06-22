iOS 26 ile gelecek yeni özellik her iPhone için sunulmayacak

Apple yeni iOS 26 sürümü ile iPhone'lara yeni bir pil modu getirecek. iOS 26'yı destekleyen en eski iPhone modeli ise iPhone 11 oluyor. Bu pil modu Düşük Güç moduna ek olarak Uyarlanabilir Güç olarak adlandırılacak. Temelde iPhone'ların pil ömrünün artmasını sağlayacak olan pil modunun her iPhone için sunulmayacağı ortaya çıktı.





Buna göre yeni güncellemeyi alacak olmalarına rağmen iPhone 13 ve iPhone 14 kullanıcıları bile özellikten faydalanamayacak.

Uyarlanabilir Güç modu yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yanı sıra iPhone 16'ların tamamı için kullanılabilecek. Daha eski modellere sahip kullanıcılar özellikten yararlanmayacak.