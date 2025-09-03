iOS'a Opera tarayıcısı için yeni özellikler geliyor

Opera, mobil tarayıcılarda sıkça karşılaşılan “sekme aşırı yüklenmesi” sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor. Şirket, iOS için yayınladığı en son Opera One güncellemesiyle, “platformdaki en gelişmiş sekme yönetim sistemi” olarak tanımladığı özelliği kullanıcılara sundu. Bu adım, onlarca sekme arasında kaybolan Safari ve Chrome kullanıcılarını hedefliyor.

Norveç merkezli şirket, masaüstünden ilham alan birçok özelliği mobil tarayıcıya taşıdı. Kullanıcılar artık sekmeleri renk kodlu gruplar halinde düzenleyebiliyor ve iş projelerini tatil planlarından ya da alışveriş listelerinden kolayca ayırabiliyor. Ayrıca, sekmeler arasında daha iyi görselleştirme için özelleştirilebilir ızgara ve liste düzenleri de sunmaya başladı.

Güncellemenin öne çıkan yeniliği, sekme arama özelliği oldu. Kullanıcılar, web sayfasının başlığında veya URL’sinde geçen anahtar kelimeleri yazarak aradıkları sekmeye hızla ulaşabiliyor. Arayüz, sekmeler arasında sezgisel kaydırma, gizli gezinme modu ve diğer cihazlarla senkronize edilmiş sekmelere erişim desteği de sağlıyor.

Opera, sekme yönetiminin yanı sıra tarayıcıyı kişiselleştiren yeni menü özelleştirme seçenekleri de ekledi. Kullanıcılar, ana menüde hangi araçların görüneceğini belirleyerek en çok kullandıkları özelliklere kolayca erişebiliyor.

Güncelleme ile birlikte Opera’nın Aria AI asistanı da alt çubuğun ortasına taşındı. Şirketin çok modelli yapay zeka sistemi, sorguya göre GPT-4o veya Gemini 2.0’a tek dokunuşla erişim sunuyor.