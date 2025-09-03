Yapay zeka şirketi Anthropic'in değeri 183 milyar dolara çıktı

San Francisco merkezli ve 2021 yılında kurulan yapay zeka şirketi Anthropic, ürettiği LLM Claude ile bir süredir dikkatleri üzerine çekiyordu. Şirket, 13 milyar dolarlık yeni yatırım toplamasının ardından değeri 183 milyar dolar oldu.

Şirket tarafından yayınlanan yeni bir blog yazısında belirtildiği gibi söz konusu yatırımlar şirketin, güvenlik araştırmalarını derinleştirmesinin yanında güvenilir, yorumlanabilir ve yönlendirilebilir yapay zeka sistemlerinin inşa edilmesinde kullanılacak uluslararası genişlemeyi destekleyecek.

Anthropic, Amazon'un desteği alarak büyümüş ardından Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından da desteklenmeye başlanmıştı.

Anthropic'in yıllık geliri 2025 yılı başında yaklaşık 1 milyar dolara ulaşması bekleniyordu ancak en son durumda 5 milyar doları aşmayı başardı.

Şirket mart ayından bu yana ise değerini üçe katlamayı başardı.