Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yapay zeka şirketi Anthropic'in değeri 183 milyar dolara çıktı

Yapay zeka şirketi Anthropic'in değeri 183 milyar dolara çıktı

3.09.2025 20:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yapay zeka şirketi Anthropic'in değeri 183 milyar dolara çıktı

Yapay zeka şirketlerinin değeri artmaya devam ediyor. Yeni yapılan açıklamaya göre yapay zeka dil modeli Claude'un sahibi olan şirket Anthropic, değerini yaklaşık 3 kat artırdı. Buna göre şirketin değerlemesi 183 milyar dolara çıktı.

San Francisco merkezli ve 2021 yılında kurulan yapay zeka şirketi Anthropic, ürettiği LLM Claude ile bir süredir dikkatleri üzerine çekiyordu. Şirket, 13 milyar dolarlık yeni yatırım toplamasının ardından değeri 183 milyar dolar oldu. 

Şirket tarafından yayınlanan yeni bir blog yazısında belirtildiği gibi söz konusu yatırımlar şirketin, güvenlik araştırmalarını derinleştirmesinin yanında güvenilir, yorumlanabilir ve yönlendirilebilir yapay zeka sistemlerinin inşa edilmesinde kullanılacak uluslararası genişlemeyi destekleyecek.

Image

Anthropic, Amazon'un desteği alarak büyümüş ardından Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından da desteklenmeye başlanmıştı.

Anthropic'in yıllık geliri 2025 yılı başında yaklaşık 1 milyar dolara ulaşması bekleniyordu ancak en son durumda 5 milyar doları aşmayı başardı.

Şirket mart ayından bu yana ise değerini üçe katlamayı başardı. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT rakibi Claude #Anthropic

İlgili Haberler

Çiçek poleninden kağıt üretmenin bir yolu bulundu
Çiçek poleninden kağıt üretmenin bir yolu bulundu Bilim insanları, ağaçları kesmeden kağıt üretmenin sıra dışı bir yolunu buldu: Çiçek polenlerinden kağıt üretmek artık mümkün.
Mars'ın içindeki tuhaf şekiller antik
Mars'ın içindeki tuhaf şekiller antik "embriyonun" kalıntıları mı? Yeni bir araştırmaya göre NASA'nın InSight aracıyla Mars'ın iç kısmında tespit edilen tuhaf lekeler, nihayetinde bugün gördüğümüz gezegene dönüşen antik "embriyonun" kalıntıları olabilir.
iOS 26 Beta sürümünde fark edilen ilginç öneri
iOS 26 Beta sürümünde fark edilen ilginç öneri Apple, yeni iOS 26 sürümünü hazırlarken, beta sürümünde ilginç bir öneri sunulduğu görüldü.