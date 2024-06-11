iPad'e 14 yılın ardından hesap makinesi geliyor

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:17

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:17

Apple, yeni tanıttığı iPadOS 18 ile iPad'lerde aslında uzun yıllardır olmayan hesap makinesi uygulamasını da duyurdu. Yani 14 yılın ardından iPad kullanıcıları yerleşik bir hesap makinesi uygulamasına sahip olacak.

APPLE iPAD'LER İÇİN HESAP MAKİNESİ GETİRECEK

Apple WWDC 2024 etkinliğinde pek çok yeniliğin yanı sıra iPad'ler için de önemli duyurular yaptı. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği hesap makinesinin neden yıllardır sunulmadığı bilinmiyor.

Uygulamaya erişim iPadOS 18'in resmi olarak dağıtılmasından sonra olacak. Yani güncelleme geldiğinde uygulama da kullanıcılara ulaşmış olacak.

Hesap makinesi uygulaması tıpkı iPhone'daki gibi olacak ve benzer özellikleri taşıyacak. iPhone'daki hesap makinesinden farklı olarak Apple Pencil desteğine sahip olacak. Bunun yanında Matematik Notları isimli de bir özellik yer alacak.