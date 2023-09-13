Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 tanıtıldı

Apple etkinliğinde iPhone'larına ek olarak Apple Watch'larını da tanıttı. İşte Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 özellikleri ve fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:43
Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 tanıtıldı
Abone Ol google-news

Yeni nesil Apple Watch'lar iPhone 15 serisiyle beraber tanıtıldı. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 ile kullanıcılarına bazı yenilikler de sunuluyor. Apple Watch Series 9, önceki nesle göre ekran çerçeveleri küçülmüş şekilde bizleri karşıladı. Suya ve toza karşı dayanıklı olan saat, 41 mm ve 45 mm versiyonlara sahip. 

APPLE WATCH 9'UN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Bu modelde aynı zamanda Always on Display, yani her zaman açık ekran da bulunuyor. İşlemcisi yenilenen saatin bu sayede tek şarjla 18 saatlik bir kullanım sunacağı aktarılıyor. Ancak bu yine de yeterli bur süre değil zira Huawei tarafında iki haftaya çıkan bir kullanım bulunuyor. 

Akıllı saatin ekranı 2000 nite kadar parlaklık değerine ulaştığı belirtildi.

Etkinlikte her iki saat modelinde de yer alan yeni bir özellik daha tanıtıldı. Baş parmak ve işarat parmağını birbirine yaklaştırma yani bir nevi kıstırma hareketi yaparak saatte bazı kontroller yapmak mümkün olacak. Çift dokunma olarak adlandırılan özellik, gelen çağrıları cevaplamaya, müziği durdurmaya, alarm ertelemeye imkan sağlayacak. 

Apple Watch Series 9'un başlangıç fiyatı 14 bin 999 TL'yken, en yüksek 34 bin 999 TL'ye ulaşıyor.

APPLE WATCH ULTRA 2'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple'ın üst düzey akıllı saati olarak konumlandırılan saat, Series 9'a oranla çok daha büyük bir ekrana, daha uzun bir pil ömrüne ve diğer bazı farklılıklara sahip. 

Tanıtılan en pahalı akıllı saatlerden biri olma özelliğine sahip olan Apple Watch Ultra 2, direkt sporcuları ve yoğun tempoya sahip kişilere sesleniyor. 

Apple Watch Seris 9'un 2000 nite ulaşan ekran parlaklığının yanında Ultra 2 modeli 3000 nite ulaşabiliyor. Burada 1 nite kadar düşürülebilen bir parlak da var. Watch 9 ile aynı işlemciyle gelen saatin 72 saate ulaşan kullanım süresi Apple için bir rekor. Çünkü Apple Watch'lar bir günü zor çıkartıyor ve Ultra tarafında bu kullanım süresi artıyor.

Apple Watch Ultra 2'nin Türkiye fiyatı 39 bin 999 TL.


Player Alanı
Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9 Apple akıllı saatler

İlgili Haberler

iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı! Hangi iPhone'lara geliyor?

iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı! Hangi iPhone'lara geliyor?
Zam bekleniyordu; iPhone'lara indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Zam bekleniyordu; iPhone'lara indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
iPhone 15, iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max tanıtıldı

iPhone 15, iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max tanıtıldı

En Çok Okunan Haberler