iPhone 14 Plus da tutmadı! 'Mini' modelinin üretimi gibi azalacak

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:43

Apple hatırlanacağı üzere iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerini tanıtmıştı. Önceki modellerde başlatılan mini modelleri tutmadığı için iPhone 14 tarafında üretilmemişti. Şimdi ise aynı kaderi plus yaşayacak gibi duruyor.

Apple kar etmediği iPhone modellerinin üretimini azaltırken, daha fazla talep görenlerin üretimini artırıyor. Haliyle plus tarafında işler iyi gitmediği için üretimi azaltma kararı verdi. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket iPhone 14 Plus montaj tesisindeki çalışmalrı tamamen durdurdu. Aynı zamanda cihaz için parça üreten bazı tesislerde de yüzde 90 oranında vites düşürdü.

APPLE ÜRETİMİ DAHA FAZLA TALEP GELEN KISMA KAYDIRABİLİR

Şirketin daha önce verdiği kararlarda da görüldüğü gibi az talep gören modellerin üretimini azaltsa da daha fazla talep gören modellerin üretimini de artırabiliyor. Yine de tahminlere göre plus modeli tamamen rafa kaldırılmayacak. Söylenene göre 2023 yılında tanıtılacak olan iPhone 15'lerde plus modeli de yerini alacak.