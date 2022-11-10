iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
Çin'de etkisini artıran koronavirüs salgını özellikle Apple'ı kalbinden vurdu. Bu noktada iPhone 14 Pro üretimi de aksadı.
Apple bir süredir Çin'de üretim merkezlerinde sorunlar yaşıyordu. En son Çin'deki bir fabrikada yaşanan 'karantina skandalları'nın ardından işçiler ayaklanmıştı. Olaylar halen durulmuş değilken, kırmızı alarm verildi. Apple'ın Çin'deki en büyük ortaklarından bir iolan Foxconn, vites artırmış ve üretimi tamamlamıştı.
iPHONE 14 PRO ÜRETİMİ DURDURULDU
Apple yakın bir zaman önce Çin'deki fabrikalara iPhone 14 ve 14 Plus için üretimi durdurma talimatı verdi. Bu kararın arkasında çok popüler olan ve satışlarıyla Apple'ı memnun eden iPhone 14 Pro'nun üretiminin artırılması vardı.
Yeni bildirildiği kadarıyla koronavirüs vakalarının artmasıyla Foxconn kapatıldı. Foxconn, Apple'ın yoğun siparişlerine rağmen kahatılmak zorunda kalındığı için iPhone 14 Pro üretimi de otomatik olarak durdu. Bu Apple'ın ilerleyen dönemdeki siparişlerine ve tedariğinde farklı planlar çizmesine neden olacak.
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