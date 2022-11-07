Apple'dan dikkat çeken 'iPhone 14' kararı
Teknoloji devi Apple, artan fiyatlar nedeniyle talebin giderek düşmesinin ardından iPhone 14 üretimini azaltmaya karar verdi.
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, son dönemde artan fiyatlarla beraber taleplerin düşmesi nedeniyle iPhone 14 üretimini azaltma kararı aldı.
Bloomberg'in haberine göre, Apple, daha düşük modellerdeki iPhone'ların daha fazla tercih edilmesi nedeniyle planlanandan 3 milyon daha az iPhone 14 üretecek. Şirket,Pro ve Pro Max modellerine talebinse yüksek olduğunu bildirdi.
Kaynaklar, iPhone'un daha ucuz modellerinin tercih edildiğini ve iPhone 14 satışının giderek düştüğünü aktardı. Ayrıca şirketin Çin'deki fabrikasında, Covid-19 kuralları nedeniyle üretimde kesintiler yaşandığı bildirildi.
Apple'ın eylülde tanıttığı yeni iPhone serisinin Türkiye'deki fiyatının 40 bin TL’lere ulaşması tartışma yaratmıştı. Türkiye “dünyada iPhone’u en pahalıya alan ülke” olarak öne çıkmıştı.
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