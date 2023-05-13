iPhone 14 Pro ve 13'lerde batarya şişme sorunu yaşandığı iddia edildi

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple'ın bazı modellerinde batarya şişme sorunu olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:14
iPhone 14 Pro ve 13'lerde batarya şişme sorunu yaşandığı iddia edildi
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ABD'li teknoloji devi Apple son zamanlarda büyük bir sorun ile gündeme geldi. Firmanın son çıkardığı iPhone 14 ve iPhone 13 modellerinde "batarya şişmesi" probleminin ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Çinli bir teknoloji haber sitesinin forumlarında kullanıcılar iddiaya göre, iPhone'larında batarya şişme sorunu ile karşılaştığını ifade ediyor. Batarya şişme problemi iPhone 13 ve iPhone 14 Pro modellerinde görülüyor.

Kullanıcılar Apple ile iletişime geçmelerine rağmen sorunun çözülmediğini ve sorunun kabul edilmediğini öne sürdü.


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