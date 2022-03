iPhone 14 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarında iPhone 14 kamera özellikleriyle ilgili ilk söylentiler ortaya çıkmış; bu söylentiler, Apple’ın telefonu daha kalın hale getireceği ve bu sayede kameranın da gövdeyle aynı hizada olacağına yönelik olmuştu. Ancak son bilgilere göre durum hiç de öyle değil.

En son bilgilerle Apple'ın, iPhone 14 kamera çıkıntısını kaldırmak yerine daha da kalın hale getireceği iddiası yer alıyor. iPhone sızıntılarıyla bilinen Max Weinbach, Twitter’dan yaptığı şema paylaşımıyla kamera çıkıntısının daha fazla olacağını belirtti. Bunun üzerine Apple analistinden açıklama geldi.

ShiftDelete'in haberine göre; Max Weinbach, Twitter’dan yaptığı paylaşımla iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in diğer modellerden daha kalın bir kamera çıkıntısına sahip olacağını gösterdi. Weincbahc’in bilgisine göre iPhone 14 Pro Max, kamera çıkıntısı yaklaşık 4,17 mm çıkıntı olacak. iPhone 13 Pro Max‘in kamera çıkıntısı ise yaklaşık 3,6 mm çıkıntı olarak yer alıyor.

Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo, bir Tweet’inde Max Weinbach’in sızdırmış olduğu şemaya yanıt verdi. iPhone 14 Pro serisindeki kalınlığın ana nedeninin ‘geniş kamerayı 48 Megapiksel’e yükseltmek' olduğunu söyledi.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce