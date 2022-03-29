iPhone 14 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen iPhone 14 serisinin özellikleri yavaş yavaş belli olmaya devam ediyor. Son olarak iPhone 14 Pro serisi kamera sistemiyle ilgili de yeni sızıntılar geldi. Bunun üzerine Apple analisti, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 00:00
iPhone 14 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı
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Geçen yılın sonlarında iPhone 14 kamera özellikleriyle ilgili ilk söylentiler ortaya çıkmış; bu söylentiler, Apple’ın telefonu daha kalın hale getireceği ve bu sayede kameranın da gövdeyle aynı hizada olacağına yönelik olmuştu. Ancak son bilgilere göre durum hiç de öyle değil.

En son bilgilerle Apple'ın, iPhone 14 kamera çıkıntısını kaldırmak yerine daha da kalın hale getireceği iddiası yer alıyor. iPhone sızıntılarıyla bilinen Max Weinbach, Twitter’dan yaptığı şema paylaşımıyla kamera çıkıntısının daha fazla olacağını belirtti. Bunun üzerine Apple analistinden açıklama geldi.

'ÇIKINTININ NEDENİ, GENİŞ KAMERANIN 48 MP’YE YÜKSELTİLMESİ'

ShiftDelete'in haberine göre; Max Weinbach, Twitter’dan yaptığı paylaşımla iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in diğer modellerden daha kalın bir kamera çıkıntısına sahip olacağını gösterdi. Weincbahc’in bilgisine göre iPhone 14 Pro Max, kamera çıkıntısı yaklaşık 4,17 mm çıkıntı olacak. iPhone 13 Pro Max‘in kamera çıkıntısı ise yaklaşık 3,6 mm çıkıntı olarak yer alıyor.

Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo, bir Tweet’inde Max Weinbach’in sızdırmış olduğu şemaya yanıt verdi. iPhone 14 Pro serisindeki kalınlığın ana nedeninin ‘geniş kamerayı 48 Megapiksel’e yükseltmek' olduğunu söyledi.

Kuo’ya göre, yüksek çözünürlüklü görüntü sensörünün çapraz uzunluğu, 12 Megapiksel’lik halinden yüzde 25 ile yüzde 35 arasında artış olacak. Aynı şekilde Kuo, kameranın lens sisteminin yüksekliği de yüzde 5 ile 10 arasında artacağını belirtti.

Bunun yanı sıra Kuo değişikliğin nedeni olarak, Apple’ın iPhone 14 Pro kamera için büyük geliştirmelere sahip olmasını gösteriyor. Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinin kamera kalitesinin ise cep telefonu fotoğrafçılığını yeni bir düzeye çıkaracağına inanıyor.



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