iPhone 14 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

29 Mart 2022 Salı, 00:00

Geçen yılın sonlarında iPhone 14 kamera özellikleriyle ilgili ilk söylentiler ortaya çıkmış; bu söylentiler, Apple’ın telefonu daha kalın hale getireceği ve bu sayede kameranın da gövdeyle aynı hizada olacağına yönelik olmuştu. Ancak son bilgilere göre durum hiç de öyle değil.

En son bilgilerle Apple'ın, iPhone 14 kamera çıkıntısını kaldırmak yerine daha da kalın hale getireceği iddiası yer alıyor. iPhone sızıntılarıyla bilinen Max Weinbach, Twitter’dan yaptığı şema paylaşımıyla kamera çıkıntısının daha fazla olacağını belirtti. Bunun üzerine Apple analistinden açıklama geldi.

'ÇIKINTININ NEDENİ, GENİŞ KAMERANIN 48 MP’YE YÜKSELTİLMESİ'

ShiftDelete'in haberine göre; Max Weinbach, Twitter’dan yaptığı paylaşımla iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in diğer modellerden daha kalın bir kamera çıkıntısına sahip olacağını gösterdi. Weincbahc’in bilgisine göre iPhone 14 Pro Max, kamera çıkıntısı yaklaşık 4,17 mm çıkıntı olacak. iPhone 13 Pro Max‘in kamera çıkıntısı ise yaklaşık 3,6 mm çıkıntı olarak yer alıyor.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo, bir Tweet’inde Max Weinbach’in sızdırmış olduğu şemaya yanıt verdi. iPhone 14 Pro serisindeki kalınlığın ana nedeninin ‘geniş kamerayı 48 Megapiksel’e yükseltmek' olduğunu söyledi.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 27, 2022

Kuo’ya göre, yüksek çözünürlüklü görüntü sensörünün çapraz uzunluğu, 12 Megapiksel’lik halinden yüzde 25 ile yüzde 35 arasında artış olacak. Aynı şekilde Kuo, kameranın lens sisteminin yüksekliği de yüzde 5 ile 10 arasında artacağını belirtti.

Bunun yanı sıra Kuo değişikliğin nedeni olarak, Apple’ın iPhone 14 Pro kamera için büyük geliştirmelere sahip olmasını gösteriyor. Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinin kamera kalitesinin ise cep telefonu fotoğrafçılığını yeni bir düzeye çıkaracağına inanıyor.