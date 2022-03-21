iPhone 14 serisinin özellikleri belli oldu
Eylül'de tanıtımı yapılması beklenen iPhone 14 serisinin teknik özellikler belli oldu.
Apple, Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtmak için etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, merakla beklenen iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modelleri tanıtılacak.
Firma, geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikte başta iPhone SE 2022 5G olmak üzere birçok ürün tanıtıldı.
IPHONE 14 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Shift Delete'in haberine göre, Apple, geçtiğimiz ay iPhone 14 serisinin deneme üretimine başlamıştı. İddiaya göre iPhone 14 Pro modelinin, kimlik tanıma sistemine sahip olacak.
Telefonun teknik özelliklerinde; 6.06 inç boyutunda, OLED LTPO ekranla geleceği ortaya çıktı. Bu sayede telefonun ekranı, 1Hz ile 120 Hz yenileme hızları arasında geçiş yapabilecek. Akıllı telefon, gücünü ise A16 Bionic işlemcisinden alacak
iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modelleri için 6.68 inç büyüklüğünde ekran bilgisi mevcut. İşlemcileri ise 14 Max için A15 Bionic, 14 Pro Max için ise A16 Bionic olacak. iPhone 14 modeli ise gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak. Akıllı telefon, 6.06 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızında esnek OLED ekranla birlikte gelecek.
Serideki tüm modeller, 6GB RAM ile kutudan çıkacak. Ek olarak, Promotion yenileme hızını destekleyen LTPO paneli kullanılacak. Bu sayede cihazlar, yüksek ekran tazeleme hızında (120Hz) pil tüketimini en aza indirecek.
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