27 Mart 2022 Pazar, 00:00

Dünya genelinde birçok iPhone kullanıcısı bulunuyor. Özellikle Android cihazlara kıyasla sunduğu gelişmiş özellikleri ve farklı işletim sistemi sayesinde iPhone’lar çok seviliyor ve dünya genelinde iyi satış rakamlarına ulaşıyor.

Bazen iPhone modellerinde bazı hatalar meydana gelebiliyor. Bu hatalar sonucunda cihazın verimi düşüyor ve bazı uyarılar bizlere bu durumu bildiriyor.

İşte ShifDelete'in aktardığına göre; iPhone’unuzun bozulmak üzere olduğunu gösteren 6 işaret...

1- BATARYA ÖMRÜ

iPhone cihazlarda lityum iyon pil kullanılıyor. Bu pil, yaklaşık 2 yıl ya da 500 şarj döngüsünden sonra yüzde 80 seviyesinin altına düşüyor. Bu oranı Ayarlar uygulamasına gidip Pil bölümünden görebilirsiniz. Eğer pil sağlığınız yüzde 80’in altına düşerse şarj ömrünüz azalır. Bu durumda yeni bir cihaz alabilirsiniz ya da Apple’dan bataryanızı değiştirebilirsiniz.

2- iPHONE MODELLERİNDE RASTGELE YENİDEN BAŞLATMA

Bazen iPhone cihazlar kendiliğinden yeniden başlatılabiliyor. Bu durum her zaman tehlike anlamına gelmese de bazı durumlarda sizlere bir uyarı veriyor olabilir. Genelde yeniden başlatma cihaz soğuk ya da sıcak olduğunda gerçekleşir. Eğer cihazınız soğuktan dolayı kapanıyorsa pil ısındığında eski haline gelir. Ancak sıcaktan dolayı kapanıyorsa bu cihazın bazı parçalarının zarar görmüş olma ihtimalini sizlere gösterir.

3- KAMERA VE MİKROFON İŞARETLERİ

2020 yılında gelen bir güncellemeyle birlikte iPhone cihazlarda kamera ve mikrofon devreye girince cihazda yeşil ve turuncu noktalar beliriyor. Bu noktalar siz kamera ve mikrofon kullanmazken karşınıza çıkıyorsa başka birilerinin sizi gözetlediği anlamına gelebilir. Bundan dolayı Ayarlara giderek kullandığınız uygulamanın izinlerini yönetebilirsiniz.

4- iPHONE CİHAZINIZA iOS GÜNCELLEMESİ GELMEMESİ

Apple elinden geldiğince birçok cihazına güncelleme sunuyor. Ancak 5-6 yıldan sonra cihazlara güncelleme gelmiyor. Bu durum, cihazınızın saldırıya uğrama ihtimalini büyük oranda artırıyor. Özellikle güncellemelerle birlikte hayati hatalar düzeltiliyor ve güvenlik alanında geliştirilmede bulunuyor. Bu durum, sizi yeni bir iPhone almaya itebilir.

5- HAYALET DOKUNMALAR

Bazen iPhone cihazınızda siz dokunmadığınız halde bazı hayalet dokunmalar meydana geliyor. Bu, genelde yazılım hatalarından kaynaklanmıyor. Ekranınızda meydana gelen bir hasar buna sebep oluyor. Böyle bir durumda Apple Store’a giderek cihazınızın ekranını değiştirebilirsiniz.

6- KIRMIZI SU ŞERİTLERİ

Bazı durumlar iPhone cihazınız suya maruz kalabilir. Bu durum iPhone sahiplerinin başına gelebilecek en kötü olaylar arasında oluyor. Genellikle Apple bunu garanti kapsamının dışında alıyor ve yüksek tamir maliyetleri karşınıza çıkıyor. Cihazın suyla temasına ise SIM kartı yuvasında bulunan LCI adlı bir şeritle karar veriliyor. Eğer cihazınız suyla temas ettiyse SIM kartı yuvasında bulunan LCI gümüş renkten kırmızıya dönüyor ve cihaza su temas ettiğini gösteriyor.