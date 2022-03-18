iPhone 14'ün nasıl görüneceği ortaya çıktı
Teknoloji devi Apple'ın Eylül 2022'de tanıtması beklenilen iPhone 14 ailesinin tasarım detayları açığa çıktı. Oluşturulan teknik çizimlere bakıldığında, iPhone 14 ile iPhone 13'ün büyük oranda aynı görüneceği öne sürüldü. iPhone 14 ailesi, iddiaya göre 2 farklı işlemci ile karşımıza çıkacak.
Geçen günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan iPhone 14 modelinin tasarımı belli oldu. MySmartPrice adlı web sitesi, iPhone 14 render görüntülerini sızdırdı. Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 14 ailesi, iddiaya göre 2 farklı işlemci ile karşımıza çıkacak. iPhone 14 modelinde A15 Bionic, iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde ise A16 Bionic işlemci kullanılacak.
RENDER GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI
ShiftDelete'in haberine göre; Apple’ın iPhone 13 benzeri tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. A16 Bionic işlemci ile geleceği söylenen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, performans konusunda oldukça iddialı.
Teknik çizimlere bakıldığında, iPhone 14 ile iPhone 13'ün ön taraftan tam anlamıyla aynı olduğunu görülüyor. Çentik yapısı ve butonlar, önceki nesiller ile aynı. Üstelik sektör kaynaklarına göre iPhone 14 ailesinin ekran seçenekleri ile iPhone 13 ailesinin ekran boyutu seçenekleri de aynı olacak.
iPhone 14'ün arka kısım çizimlerine bakıldığında da iPhone 13 ile benzerlik görülüyor. Ancak sektör kaynaklarına göre Eylül 2022'de tanışacağımız telefon, iPhone 13'e göre daha kalın bir kamera çerçevesi ile gelecek.
iPhone 12 mini modelinin Apple’ın beklediğinden daha az ilgi gördüğü belirtiliyor. 729 dolar satış etiketiyle fiyat avantajı da sağlamayan model, 2022 yılından itibaren tarihin tozlu raflarında yer alacak. Şirketin iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. 5.4 inç boyutlara sahip iPhone 14 mini modeliyse ne yazık ki tanıtılmayacak.
iPhone 14 Pro modelinde ana kameranın 12 Megapiksel yerine 48 Megapiksel sensör kullanılacağı iddialar arasında yer alıyor. Ultra geniş açılı kameranın ise değişmeyeceği belirtiliyor.
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