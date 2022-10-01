iPhone 14 stokları tükendi: Fırsatçılara gün doğdu!
iPhone 14 serisi için stoklar kısa sürede tükendi. Fırsatçılara ise gün doğdu, zira piyasada bulunmayan iPhone 14 için fahiş fiyatlar isteniyor.
Apple'ın eylül ayınan başında tanıttığı iPhone 14 serisi pek çok ülkede çok satıldı. Stoklarda kalmayan iPhone 14'ler maalesef fırsatçıların piyasaya çıkmasına neden oldu. Şu anda iPhone 14 Pro 128 GB versiyonun stokları tamamen bitti ve diğer modellerde ise durumun çok da farklı olmadığı biliniyor.
iPHONE 14 STOKLARI TÜKENDİ 70 BİN TL'DEN SATIŞA KOYDULAR
Her kriz anında ortaya çıkan fırsatçılar şimdi de tükenen iPhone 14 stoklarında ortaya çıktı. Fahiş fiyatlara iPhone 14'leri satmaya çalışan fırsatçılardan biri iPhone 14 Pro Max 1 TB depolama alanına sahip versiyonu Türkiye garantili olarak 70 bin TL'ye satıyor.
Yakın bir zamana kadar Türkiye'nin büyük teknoloji marketlerinde satışı bulunan iPhone 14 serisinin stokları bittiğinde satıştan kaldırıldığını görüyoruz. Ancak marka olmayan satıcıların sattığı cihazlar halen listeleniyor. Haliyle iPhone 14'leri stokları bittiği için satın alamayan pek çok kişi bu güvenilir olmayan satıcıların koyduğu bu yüksek fiyatlı cihazlarla karşılaşıyor.
Cihazların Türkiye fiyatları şu şekilde:
iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL
iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL
iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL
iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL
iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL
iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL
iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL
iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL
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