Apple, iPhone 14 Plus'ın adını son anda değiştirmiş

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayının başında gerçekleştirdiği Far Out isimli lansman etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmıştı. Bu ailenin dikkat çeken modellerinden bir tanesi ise iPhone 14 Plus olarak karşımıza çıkmıştı. Apple bu model ile orijinal iPhone 14'ün daha büyük ekranlı bir versiyonunu hayranlara sunmuştu.

Bu akıllı telefon, lansmandan aylar önce konuşulmaya başladı. Sızıntı kaynakları, Apple'ın iPhone 14 ailesinde küçük ekran boyutlu mini versiyondan vazgeçeceğini, bunun yerine büyük ekran boyutlu bir versiyonu tanıtacağını söyleyip durdular. Ancak o dönemlerde, bu telefonun isminin "iPhone 14 Max" olarak anılacağı söyleniyordu. Apple ise "Plus" ekini kullanmayı tercih etmişti.

iPHONE 14 PLUS DEĞİL DE MAX OLABİLİRDİ

Webtekno'nun haberine göre Apple ile ilgili haberler yayınlayan Hollanda merkezli iCreate isimli bir internet sitesi, Apple'ın internet sitesinde hummalı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma, Apple'ın iPhone 14 Plus'ı son dakikaya kadar iPhone 14 Max olarak isimlendirdiğini ortaya çıkardı. Zira şirketin internet sitesinde yer alan kodlar, sürekli olarak iPhone 14 Max'e atıfta bulunuyordu.

Apple'ın destek sayfasında iPhone'larla ilgili genel bilgi verilen bir sayfa var. Bu sayfaya Türkiye'den de ulaşabiliyorsunuz. Eğer söz konusu sayfaya ulaşır ve iPhone 14 Plus'ın fotoğrafını yeni bir sekmede açarsanız, açtığınız fotoğrafın ismini "iphone-14-max-colors" olarak göreceksiniz. Kaydetmeye çalıştığınız zaman da aynı durum yaşanıyor. İşte ilk kanıt, Apple'ın da iPhone 14 Max ismini bir yerlerde kullandığını gözler önüne seriyor.

iPhone 14 Max isminin değiştiğine ilişkin ikinci kanıt, Apple'ın resmi haber sayfasında yer alıyor. iCreate'in araştırmasına göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için hazırlanan tanıtım makalesine ulaşırsanız ve bu sayfayı görme engelli kullanıcılar için uygun hale getirirseniz, pek çok yerde iPhone 14 Max'e dair kodlar göreceksiniz.

Apple'ın Avrupa Birliği uyum beyanları ile ilgili oluşturmuş olduğu bir internet sitesi var. Yukarıda ekran görüntüsü yer alan siteye girdiğinizde, Apple'ın piyasaya sürdüğü ürünlerde hangi güvenlik sertifikalarına sahip olduğunu ve Avrupa otoritesinin talimatlarına ne denli uyulduğuna ilişkin bilgileri görüyorsunuz. İşte burada da iPhone 14 Max ibaresi kullanılıyor.

Apple'ın neden böyle bir şey yaptığı, iPhone 14 Max olarak planladığı bir akıllı telefonu neden iPhone 14 Plus olarak piyasaya sürdüğü bilinmiyor. Eğer bu konuda bir gelişme yaşanırsa sizi bilgilendiriyor olacağız...