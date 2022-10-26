iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili yeni iddia
iPhone 15 Pro modellerinin özellikleri ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre cihazlar, 8GB RAM ve USB-C girişiyle gelebilir. İşte ayrıntılar...
Teknoloji devi Apple, eylül ayında yeni telefonları iPhone 14 ailesini kullanıcılarla buluşturdu. Bu tanıtımın hemen ardından ise gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 15 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
WebTekno'nun haberine göre; daha önce çıkan sızıntılarda Pro Max modellerinin ‘Ultra’ ismini alabileceği belirtildi. Ayrıca Dynamic Island özelliğinin iPhone 15’lerde standart olabileceği de iddia edildi.
Şimdi Tayvanlı araştırma firması TrendForce tarafından ortaya atılan bilgiler, iPhone 15 Pro modellerinde nelerle karşılaşabileceğimizi ortaya koydu. Kesinliği bulunmayan iddialar, öne çıkan özelliklerini içeriyordu.
iPHONE 15 PRO MODELLERİ 8 GB RAM VE USB-C GİRİŞİ İLE GELEBİLİR
TrendForce’a göre iPhone 15 ailesi, ikisi Pro olmak üzere (Pro Max’ın ‘Ultra’ olarak gelme ihtimali var) toplam dört model ile gelecek ve yalnızca Pro modeller iPhone 14 serisinde olduğu gibi Apple’ın son geliştirdiği işlemcisine sahip olacak. Buna göre iPhone 15’in Pro modelleri A17 Bionic ile donatılırken diğer modeller A16’ya sahip olabilir.
Ek olarak iddalarda iPhone 15 Pro’nun, 14’lerdeki 6 GB’ın aksine 8 GB RAM ile birlikte geleceği de belirtildi. Diğer 15 modellerinin ise 6 GB RAM’e sahip olmaya devam edebileceği aktarıldı.
Ek olarak yeni iPhone serisinde Lightning’ten USB-C’ye geçişin de olacağı iddia edildi. Bilindiği üzere Avrupa Parlamentosu, yakın zamanda elektronik ürünlerde USB Type C girişini zorunlu hale getirmişti.
PRO MAX DEĞİL, 'ULTRA'
Bunlara ek olarak telefon ile ilgili çıkan bilgiler, Ultra olarak gelebilecek yeni Pro Max modelinin mevcut telefonlara kıyasla 10x veya daha yüksek optik yakınlaştırmaya izin veren Telefoto lense sahip olabileceğini gösterdi. Bu, daha önceki sızıntılarda da belirtilmişti.
Ayrıca Apple’ın iPhone 15’te 5G için Qualcomm modelini kullanmaya devam edeceği, kendi modemini ise 2024’te çıkarmayı planladığı aktarıldı.
iPhone 15 Pro modelleri ile ilgili tahminler şu anlık bu kadar. Apple’ın yeni telefonlarını 2023’ün eylül ayında tanıtması bekleniyor.
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