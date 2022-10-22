Kutusu hiç açılmamış iPhone, açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:10

ABD'de gerçekleşen bir açık artırma eski bir Apple ürünü, satışa sunulduğu dönemin yaklaşık 67 katı fiyata satıldı.

Louisiana eyaletinde düzenlenen LCG Auctions isimli açık artırmada, 2007'de fabrikadan çıktığı halde korunan ve kutusu hiç açılmamış ilk model bir iPhone, yaklaşık 40 bin dolara satıldı.

2 bin 500 dolar ile başlayan açık artırma, 39 bin 339 dolarla ( 731 bin 567 türk lirası) son buldu.

Apple firması tarafından satışa sunulan 1. nesil iPhone'lar 599 dolara (11 bin 139 TL) piyasa sürüldü.

ESKİ APPLE ÜRÜNLERİ AÇIK ARTIRMALARIN FAVORİSİ OLDU

Apple ürünleri, bu gibi açık artırmalarda, 'eski ve iyi bir durumda olmaları şartıyla' çok yüksek miktarlarda alıcı bulmalarıyla biliniyorlar.

18 Ağustosta biten RR Auction isimli bir açık artırma sonucunda başka bir ilk sürüm iPhone, 30 bin dolara satılmıştı.

Bu tip açık artırmalarda Apple-1 bilgisayarları, 500 bin Euro'ya kadar alıcı bulabiliyorlar. Eğer elinizde eski model bir bilgisayar veya telefon varsa, ederini bir kontrol etmek isteyebilirsiniz.

iPhone modelleri ve diğer akıllı telefonlar, Apple CEO'su Steve Jobs 2007'de ilk iPhone'u duyurduğundan beri çok gelişti ancak iPhone gibi ünlü ürün serilerinin piyasaya sürdüğü ilk modeller, koleksyoncular tarafından çok rağbet görüyor.

Orijinal iPhone, iPhone 1 veya iPhone 2G isimleriyle tanınan bu ilk iPhone modelinin böylesi yüksek bir fiyata satılması, koleksyon marketinde dönen paraların bir göstergesi oldu.