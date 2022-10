Apple'ın iPhone 15 için yaptığı planlar değişiyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 20:54

Apple bir süre önce iPhone 14 serisini tanıttı ancak iPhone 15 hatta iPhone 16 bile konuşulmaya başlandı. Öte yandan 2023'te tanıtılacak olan iPhone ailesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hatırlayacağınız üzere iPhone 12 ve iPhone 13 serisinde bulunan mini modeli yerine iPhone 14 ile 'plus'ı getiren Apple, bu stratejisini farklı yöne doğrultuyor.

APPLE YENİ PLANLAR YAPIYOR GİBİ DURUYOR

Apple'ın iPhone 14 serisi 4 modelden oluşuyor. iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro, Pro Max. İddialara göre Apple standart iPhone serisini kaldırıp yerine 'plus' modelini ekleyecek ve artık standart yani başlangıç seviyesi iPhone o olacak. Bu durumda iPhone 15 yerine iPhone 15 Plus gelecek gibi duruyor.

Bu kararın alınmasında ana sebep ise iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin istenen satış rakamlarına bir türlü ulaşamaması olarak gösteriliyor. Apple, plus modeline olan talep düşüklüğü sebebiyle bu modelin üretimini azaltmaya bile gitti.

Diğer bir senaryoda ise Apple'ın iPhone 15 serisine ultra modelini ekleyeceği konuşuluyor. Bu noktada da pro max modeli oyun dışı bırakılacak.