iPhone 15 Ultra yeni bir titanyum kaplama ile gelebilir
Apple, iPhone tarafında artık bir farklılık yapacak deniyor. Bu noktada iPhone 15 Ultra'nın titanyum kaplama olması bekleniyor.
Geçen ay tanıtılan iPhone 14 serisinde anlamlı ilginç bir değişiklik yoktu. Buna ek olarak Apple'ın iPhone 15 tarafında farklı bir çizgiden ilerlemesi bekleniyor. Güvenilir kaynaklara göre iPhone 15 Pro Max tarafında kullanılması beklenen titanyum kaplama, iPhone 15 Ultra için gelecek deniyor.
iPHONE 15 ULTRA FARKLI GÖRÜNEBİLİR
Twitter'daki LeaksApplePro hesabı üzerinden iPhone 15 Ultra modelinde titanyum kaplama olacağnı aktarmıştı. Öte yandan Mark Gurman da bu iddiayı doğrulamıştı. Yine iPhone 15 Ultra için Periskop lensinin yer alacağı ve 8K video çekimi destekleyebileceği aktarılmıştı.
Hatırlatmak gerekirse iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde paslanmaz çelik bir kasa kullanılıyor.
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