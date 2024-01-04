70 bin TL'lik iPhone 15 Pro'larda yeni sorun; kenarları soyuluyor!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:21

Apple'ın sunduğu iPhone 15 serisi hakkında bildirilen sorunlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu sefer de iPhone 15 Pro modellerinde telefonun kenarlarının soyulması gündeme geldi. Bu sorun şu anda çok az kullanıcıyı etkilemiş olsa da kullanıma bağlı olmadığı iki günlük iPhone 15 Pro'da bile bunun yaşandığı bildirildi.

iPhone 15 Pro'larda yaşanan bu sorun telefonun kenarlarının soyuluyormuş gibi görünmesi olarak kendini gösteriyor.

iPHONE 15 PRO'LARDA YAŞANAN BU SORUN ŞU ANDA AZ KİŞİYİ ETKİLEDİ

Şu anda bunun bir sebebi yok ancak Apple mağazasına bu sorun bildirildiğinde telefonlar değiştiriliyor.

Reddit'te yaşadıkları sorunları aktaran kullanıcılardan biri iPhone 15 Pro'sunun arkasında ve kenarlarında soyulan bir yapışkan olduğunu yazdı. Bir diğer kullanıcı ise iki günlük iPhone 15 Pro'sunun arka kenarlarında bu yapışkan sorununu yaşadığını ve Apple'a bunu bildirdiğinde sorunun çözüldüğünü aktardı. Kullanıcının iPhone 15 Pro'su değiştirilmiş. Ancak bu yapışkan ve kalkan kenarların tam olarak hangi sorundan kaynaklandığı bilinmiyor.