iPhone 15 Pro Max'in pil performansı 13 Pro Max'ten kötü

Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 14.12.2023 - 10:33

Apple yeni iPhone 15 ailesini tanıttı. Burada en üst konumda yer alan iPhone 15 Pro Max, özellikleri, tercih edilen tasarımsal farklılıklar ve diğer özellikleriyle diğer modellerden ayrılıyor. Kamera ve performans test sonuçları açıklanan telefon modeli için pil ömrü sonuçları da geldi.

DxOMark'ın açıkladığı pil performansı testlerine göre iPhone 15 Pro Max beklentilerin çok daha altında kaldı.



iPhone 15 Pro Max'in bataryası, günlük kullanım, video izleme ve oyun oynama gibi belirli başlı şarj yiyen testlere sokuldu. Buradaki pil performans durumunu test eden DxOMark'a göre iPhone 15 Pro Max, geçen yılki model iPhone 14 Pro Max'e göre daha iyi bir pil ömrü sunuyor. Ancak iş, Apple'ın en iyi pil performansı sunan iPhone 13 Pro Max ile kıyaslamaya gelince karışıyor.

iPHONE 15 PRO MAX'İN PİL PERFORMANSI BAŞARISIZ OLDU

Aktarıldığı kadarıyla iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 Pro Max'ten daha kötü bir pil performansı sunuyor.

Telefon ortalama düzeyde kullanıldığında 69 saatten fazla bir kullanım ömrü sunuyor. Eğer oyun oynanırsa 6 saat 51 dakikalık bir kullanım sunuyor. Bir diğer yandan Samsung Galaxy S23 Ultra tam şarj ile 11 saat 23 dakika oyun oynatabiliyor.

DxOMark'ın yaptığı sıralamaya göre iPhone'lar genel sıralama 29'uncu sırada yer alıyorken, Ultra-Premium sıralamada kendine 8'inci sırada yer buluyor. Bu ise iPhone 15 Pro Max modelinin, kamera tarafındaki yüksek performansı pil ömründe gösteremediğini kanıtlıyor.

Hatırlatmak gerekirse iPhone 15 Pro Max, en iyi üçüncü kameraya sahip telefon olmuştu.