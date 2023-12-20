Resident Evil 4, iPhone 15 Pro ve Mac'ler için geldi!

Apple, iPhone 15'leri tanıtırken oyun telefonu olma durumunu vurgulamıştı. Bunun ilk ayağı olan Resident Evil 4, resmen Apple cihazlara geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:31
Resident Evil 4, iPhone 15 Pro ve Mac'ler için geldi!
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Apple'ın iPhone 15 ile birlikte oyun oynanabileceğini duyurmasının ardından gelecek oyunlar merakla beklenmeye başlamıştı. Oyunlar yavaş yavaş gelirken, Resident Evil 4, iPhone 15 Pro'nun yanı sıra Mac ve iPad için indirilmeye açıldı.

Capcom'un 20 Aralık'ta ücretsiz olarak yayınladığı Resident Evil 4 mobil oyunu, iOS 17 ve üstü sürümlerin yüklü olduğu iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerine gelirken, M1 işlemcili Mac ve iPad modelleri için de sunuldu.

Resident Evil 4, ücretsiz olarak sunulmuş olsa da oyun içinde satın almalar olmadan oynamak mümkün oluyor. Oyun Türkiye'de 539 TL fiyata sahip.

Yaklaşık 65 GB'lık bir büyüklüğü bulunan oyun, 17 Ocak tarihine kadar yüzde 50 indirimle satılıyor. Resident Evil 4'ün App Store'da yer alan versiyonununda aslında kullanıcılar ücretsiz tarafta demo sürümüyle karşılaşacak. Tam sürüme ulaşmak isteyen kullanıcılar ise uygulama içi satın almalarla ödeme yapması gerekecek.

Oyun, modern bir oynanış sunarken, tıpkı PC tarafında olduğu gibi, Racon City'de yaşanan biyolojik felaketten tam 6 yıl sonrada geçiyor. Başkanın kaçılan kızını kurtarma görevi ise bize yani Leon S. Kenndy'e düşüyor. Bir ajan olan Leon, başkanın kızını kurtarırken hayatta kalmaya çalışıyor.


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