iPhone 15 serisinde bir ilk daha

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:05

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 10:05

Apple’ın eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz iPhone 15 serisi ile ilgili detaylar son hızıyla gelmeye devam ediyor. Daha önce seriye ait olacak olan telefonların tasarımlarıyla ilgili birçok detayı sizlere aktarmıştık.

Telefonun çıkmasına bu kadar uzun bir süre varken yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. 9to5Mac’in haberine göre iPhone 15 Pro’da bulunacak olan ses tuşları kalkacak, alışılmışın aksine bir tasarıma sahip olacak.

DOKUNMATIK SES AÇMA KAPAMA TUŞU

WebTekno'nun 9to5Mac’ten aktardığına göre iPhone 15 ailesinin üst segmentinde yer alacak olan iPhone 15 Pro’nun ses tuşları bulunmayacak. Bunun yerine cihazın yan tarafında tek bir adet dokunmatik tepkimeli sensör bulunacak.

Bu sensör ise dokunduğunuz kısma göre sesi kısacak veya artıracak. Sessize alma butonu ise artık çentik gibi oynatarak değil, basılarak kullanılacak.

KILIFLAR VE ELDİVENLERLE KULLANABİLECEKSİNİZ

BGR'ın aktardığı ve sektördeki kaynaklar tarafından doğrulanan bazı bilgilere göreyse bu dokunmatik sensör, orijinal Apple kılıflarıyla ve eldivenlerle de uyumlu çalışacak. Bu sayede de kılıflarda elinizi rahatsız edecek girintiler olmayacak ve eldiven kullanırken de bu yeni sensörleri rahatça kullanabileceksiniz.

Ayrıca Reddit ve 4Chan forumlarında yer alan bazı iddialara göreyse Apple mühendisleri benzer bir teknolojiyi gelecek nesil iPhone'ların ekranlarında da kullanabilir. Bu sayede telefonu kullanmak için eldiveni çıkarma alışkanlığı da tarihe karışabilir.