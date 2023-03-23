iPhone 15’in ekranı ortaya çıktı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:06

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:06

ABD’li teknoloji devi Apple yeni telefon modeli iPhone 15 ailesini tanıtacak. Tanıtımına kısa bir süre kala telefon ile ilgili bilgiler de sızmaya başladı.

iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in ekranları ortaya çıktı. Ultra ince çerçeveler ile gelecek olan cihaz, iddialara göre 2023’ün Eylül ayında duyurulacak.

ÇERÇEVESİ NEREDEYSE YOK

Ortaya çıkan görüntülerden görüldüğü kadarıyla iPhone 15’in çerçeveleli oldukça dikkat çekici. Zira, cihazın çerçeveleri yok denecek ince. Apple'ın bu son ürünü, 1,5 mm kalınlığında ve 'Dinamik Ada' özelliğine sahip çerçeveler ile geliyor.

Ekran yenileme hızı tarafında ise Apple’ın hala 60 Hz yenileme hızını koruyacağı düşünülüyor. 'Always-on Display' özelliği ise yalnızca iPhone 15 Pro’larda olacak.