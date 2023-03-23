iPhone 15’in ekranı ortaya çıktı
Teknoloji devi Apple yeni telefon modeli iPhone 15’i tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun ekranlarının görüntüsü ortaya çıktı.
ABD’li teknoloji devi Apple yeni telefon modeli iPhone 15 ailesini tanıtacak. Tanıtımına kısa bir süre kala telefon ile ilgili bilgiler de sızmaya başladı.
iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in ekranları ortaya çıktı. Ultra ince çerçeveler ile gelecek olan cihaz, iddialara göre 2023’ün Eylül ayında duyurulacak.
ÇERÇEVESİ NEREDEYSE YOK
Ortaya çıkan görüntülerden görüldüğü kadarıyla iPhone 15’in çerçeveleli oldukça dikkat çekici. Zira, cihazın çerçeveleri yok denecek ince. Apple'ın bu son ürünü, 1,5 mm kalınlığında ve 'Dinamik Ada' özelliğine sahip çerçeveler ile geliyor.
Ekran yenileme hızı tarafında ise Apple’ın hala 60 Hz yenileme hızını koruyacağı düşünülüyor. 'Always-on Display' özelliği ise yalnızca iPhone 15 Pro’larda olacak.
Phone 15'in bir diğer ortaya çıkan özelliği ise Apple'ın geçen sene çıkardığı A16 Bionic işlemcisini bu cihazda kullanacak olması. iPhone 15 Pro’da ise A17 Bionic işlemcisinin yer alması bekleniyor.
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