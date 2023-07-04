iPhone 15'te önceki iPhone'larda olmayan renkler olacak

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:10

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:11

Apple, eylül ayında yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda iPhone 15 modelleri hakkında detaylar sızmaya ya da tahmin edilmeye devam ediliyor.

Daha önce iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde Crimson adlı bir renk seçeneği ekleneceği ortaya çıkmıştı. Kıpkırmızı olarak nitenlendirilen bu yeni renk Product Red serisinden farklı bir tona sahip olacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ise bu renk seçeneği olmayacak gibi duruyor. Ancak 9to5Mac tarafından yapılan bir sızıntıya göre burada da karşımıza açık yeşil renk seçeneği çıkacak.

Telefon serisi hakkında daha önce fiyatların artacağı gündeme gelmişti. Modeline göre 100 ila 200 dolarlık artış yaşaması beklenen iPhone'ların bunun dışında özellik tarafında da bazı sızıntılar yapılmıştı. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde de 'pro' takılı modellerde olduğu gibi 48 MP'lik arka kameranın olacağı söylenmişti.

Kamera tarafında periskop kameranın yer alacağı bu sayede üst tarafta konumlandırılan modellere olan talebin artabileceği düşünülüyor. İddiaya ggöre iPhone 15 Pro Max'te yer alacak periskop kamera 6x'e kadar kayıpsız yakınlaştırma yapma imkanı sunacak.