iPhone 15'in sorunları bitmiyor: Powerbank'lerle şarj olmuyor!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:27

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:46

Bu yıl Apple, iPhone 15 serisine bir USB-C portu ekledi. Böylelikle firma cihazlarını USB-C kabloları ve powerbanklerle uyumlu hale getirdi. Ancak, bazı USB-C powerbankleri ile iPhone 15 modelleri arasında uyumsuzluk olduğu ortaya çıktı.

Reddit ve MacRumors forumlarında kullanıcılar, iPhone 15'in ters şarj özelliği nedeniyle bazı USB-C güç bankalarının düzgün çalışmadığını ve şarj sorunlarına yol açtığını vurguladılar. Bu sorun, iPhone 15'in ters şarj işlevi nedeniyle ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

Örneğin, Anker PowerCore Slim 10K PD gibi birçok güç bankası, iPhone 15'i şarj etmek için kullanılamıyor. Anker, bu sorunu incelemek ve çözüm bulmak için çalıştığını belirtti. Şu anda, bu tür güç bankalarını kullanmak isteyen iPhone 15 sahiplerine USB-A portunu kullanmalarını öneriyorlar.

Apple'ın iPhone 15 modelleri, USB-C bağlantı noktası üzerinden çeşitli cihazları şarj etme yeteneğine sahiptir, ancak bazı güç bankalarının bu işlevselliği etkileyebileceği görünmektedir.