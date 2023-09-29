Apple, iPhone 16'da iPhone 15'lerdeki hatayı yapmayacak

Apple'ın iPhone 15'lerinin tanıtımının üzerinden bir ay geçmemişken, iPhone 16'da kullanılacak işlemci hakkında bilgiler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:02
Apple, iPhone 16'da iPhone 15'lerdeki hatayı yapmayacak
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Apple'ın iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde farklı işlemci kullanması tartışma konusu olmuştu. Yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri için yeni A17 Pro kullanmayı tercih eden Apple'ın iPhone 16 tarafında bunu yapmayacağı söylendi.

YENİ İŞLEMCİNİN PRO'SU YİNE PRO'LARA

Söylenene göre iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri için ortak bir işlemci olan A18'i kullanacak.

2024 yılında yeni iPhone'larıını tanıtacak Apple'ın, iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde A18 tercih edilecek, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde de A18 Pro'yu kullanacak.


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