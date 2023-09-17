iPhone 15'lerin batarya kapasiteleri belli oldu
Apple kısa bir süre önce iPhone 15 serisini tanıttı. Telefonların bataryaları ise normalde açıklanmıyor. iPhone 15 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu!
Apple kısa bir süre önce iPhone 15 serisini tanıttı. Burada dört modelle bizleri karşılayan Apple, telefonların bazı özelliklerinden bahsetmedi. Diğer iPhone etkinliklerindeki gibi 'batarya kapasiteleri'nden bahsedilmiyor. Ancak iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri bir şekilde ortaya çıktı.
iPHONE 15 MODELLERİNİN BATARYA KAPASİTELERİ!
Daha önce iPhone 14 serisinin batarya kapasitelerini gösteren MySmartPrice tüm iPhone 15 serisinin batarya kapasitesini de paylaştı.
Apple cihazlarının ve bu minvalde iPhone'ların belki de en çok eleştirilen özelliği batarya ömrü. 1 günü zor çıkartan iPhone'lar için de yıllardır önemli bir geliştirme olmadı. A17 Pro işlemcisine kavuşan Pro modellerin ise ömrü nispeten arttı.
Açıklandığı kadarıyla iPhone 15'lerin batarya kapasiteleri şu şekilde:
- iPhone 15- 3.349mAh
- iPhone 15 Plus- 4.383mAh
- iPhone 15 Pro- 3.274mAh
- iPhone 15 Pro Max- 4.422mAH
iPhone 14 tarafında ise kapasiteler şöyleydi:
- iPhone 14- 3.279mAh
- iPhone 14 Plus- 4.325mAh
- iPhone 14 Pro- 3.200mAh
- iPhone 14 Pro Max- 4.323mAH
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Üç ilin sınırları değişiyor
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Mehmet Şef, Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı