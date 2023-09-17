iPhone 15'lerin batarya kapasiteleri belli oldu

Yayınlanma: 17.09.2023 - 00:09

Güncelleme: 17.09.2023 - 00:10

Apple kısa bir süre önce iPhone 15 serisini tanıttı. Burada dört modelle bizleri karşılayan Apple, telefonların bazı özelliklerinden bahsetmedi. Diğer iPhone etkinliklerindeki gibi 'batarya kapasiteleri'nden bahsedilmiyor. Ancak iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri bir şekilde ortaya çıktı.

iPHONE 15 MODELLERİNİN BATARYA KAPASİTELERİ!

Daha önce iPhone 14 serisinin batarya kapasitelerini gösteren MySmartPrice tüm iPhone 15 serisinin batarya kapasitesini de paylaştı.

Apple cihazlarının ve bu minvalde iPhone'ların belki de en çok eleştirilen özelliği batarya ömrü. 1 günü zor çıkartan iPhone'lar için de yıllardır önemli bir geliştirme olmadı. A17 Pro işlemcisine kavuşan Pro modellerin ise ömrü nispeten arttı.

Açıklandığı kadarıyla iPhone 15'lerin batarya kapasiteleri şu şekilde:

iPhone 15- 3.349mAh

3.349mAh iPhone 15 Plus- 4.383mAh

4.383mAh iPhone 15 Pro- 3.274mAh

3.274mAh iPhone 15 Pro Max- 4.422mAH

iPhone 14 tarafında ise kapasiteler şöyleydi: