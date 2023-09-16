iPhone 15'in Türkiye tamir ücretleri belli oldu

Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 09:01

Teknoloji devi Apple, geçen salı günü gerçekleştirdiği 'Wonderlust' etkinliğinde iPhone 15 ailesini bizlerle buluşturdu. Dört modelle gelen seri, hem yeni özellikleri hem de ilk USB-C’li iPhone’lar olmalarıyla büyük dikkat çekti.

WebTekno'nun haberine göre; bugün ise şirketin resmi destek sayfası güncellendi ve iPhone 15 serisinin Türkiye'deki onarım ve servis ücretleri belli oldu.

Bu fiyatlar Apple tarafından "tahmini" olarak nitelendiriliyor; bu yüzden değişebilir.

İşte iPhone 15 servis ücretleri...

ÇATLAK EKRAN (YALNIZCA ÖN)

iPhone 15: 10.168 TL

iPhone 15 Plus: 11.907 TL

iPhone 15 Pro: 11.907 TL

iPhone 15 Pro Max: 14.592 TL

ARKA CAM

iPhone 15: 5.816 TL

iPhone 15 Plus: 6.731 TL

iPhone 15 Pro: 5.816 TL

iPhone 15 Pro Max: 6.731 TL

ÇATLAK EKRAN VE ARKA CAM HASARI

iPhone 15: 14.449 TL

iPhone 15 Plus: 16.499 TL

iPhone 15 Pro: 15.499 TL

iPhone 15 Pro Max: 17.999 TL

BATARYA

iPhone 15: 3.152 TL

iPhone 15 Plus: 3.152 TL

iPhone 15 Pro: 3.152 TL

iPhone 15 Pro Max: 3.152 TL

ARKA KAMERA

iPhone 15: 5.877 TL

iPhone 15 Plus: 5.877 TL

iPhone 15 Pro: 8.399 TL

iPhone 15 Pro Max: 9.375 TL

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