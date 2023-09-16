iPhone 15'in Türkiye tamir ücretleri belli oldu

Apple, geçen günlerde yeni iPhone 15 serisini tanıttı. Akıllı telefon dünyasında ilginin odağı olan bu yeni akıllı telefonlar, fiyatları ile de dikkat çekti. Son olarak Apple, iPhone 15'in Türkiye servis ücretlerini de açıkladı. İşte yeni iPhone ailesinin tamir fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:00
iPhone 15'in Türkiye tamir ücretleri belli oldu
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Teknoloji devi Apple, geçen salı günü gerçekleştirdiği 'Wonderlust' etkinliğinde iPhone 15 ailesini bizlerle buluşturdu. Dört modelle gelen seri, hem yeni özellikleri hem de ilk USB-C’li iPhone’lar olmalarıyla büyük dikkat çekti.

WebTekno'nun haberine göre; bugün ise şirketin resmi destek sayfası güncellendi ve iPhone 15 serisinin Türkiye'deki onarım ve servis ücretleri belli oldu. 

Bu fiyatlar Apple tarafından "tahmini" olarak nitelendiriliyor; bu yüzden değişebilir.

İşte iPhone 15 servis ücretleri...

ÇATLAK EKRAN (YALNIZCA ÖN)

  • iPhone 15: 10.168 TL
  • iPhone 15 Plus: 11.907 TL
  • iPhone 15 Pro: 11.907 TL
  • iPhone 15 Pro Max: 14.592 TL

ARKA CAM

  • iPhone 15: 5.816 TL
  • iPhone 15 Plus: 6.731 TL
  • iPhone 15 Pro: 5.816 TL
  • iPhone 15 Pro Max: 6.731 TL

ÇATLAK EKRAN VE ARKA CAM HASARI

  • iPhone 15: 14.449 TL
  • iPhone 15 Plus: 16.499 TL
  • iPhone 15 Pro: 15.499 TL
  • iPhone 15 Pro Max: 17.999 TL

BATARYA

  • iPhone 15: 3.152 TL
  • iPhone 15 Plus: 3.152 TL
  • iPhone 15 Pro: 3.152 TL
  • iPhone 15 Pro Max: 3.152 TL

ARKA KAMERA

  • iPhone 15: 5.877 TL
  • iPhone 15 Plus: 5.877 TL
  • iPhone 15 Pro: 8.399 TL
  • iPhone 15 Pro Max: 9.375 TL

DİĞER HASAR

  • iPhone 15: 29.704 TL
  • iPhone 15 Plus: 32.084 TL
  • iPhone 15 Pro: 37.219 TL
  • iPhone 15 Pro Max: 39.396 TL

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