iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:12

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:16

Apple düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 serisi ve diğer ürünlerini tanıttı. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri arasındaki özellik farkı ise dikkat çekti. iPhone 16'nın standart modelinde yer alan 4000 mAh batarya, ekran tarafında 60Hz ve en düşük 128 GB depolama alanı gibi sunulanlar, yıllar önce tanıtılan telefonlarda yer alan özellikler olduğu için eleştirildi.

iPHONE 16'DA KULLANILAN TEKNOLOJİLER YILLAR ÖNCE ORTA SEGMENT ANDROID TELEFONLARDA KULLANILIYORDU

Giriş seviyesi modellerde bile ekran tarafında artık 90Hz görebiliyoruz. Android tarafta 120Hz ise artık bir standart gibi olmuş durumda. Apple'ın standart modeline yıllar öncenin teknolojisini koyması pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Hatırlatmak gerekirse iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip versiyonu Türkiye'de 64 bin 999 TL'ye çıkacak.

Reddit'te bir kullanıcı 2021 yılında tanıtılan Sony Xperia 1 III modelinde kullanılan bataryaya, fiziksel kapasitif butonlara ve 120Hz ekran gibi ayrıntılara dikkat çekti. Cihazda, 3,5 mm kulaklık çıkışı, 256 GB depolama alanı ve microSD ile bu alanı artırma imkanı sunulduğunu aktarırken, USB 3.1 gibi çok daha yeni bir aktarma hızının olduğunu belirtiyor.

iPhone 16'da 4000 mAh batarya, 60Hz ekran yenileme, 128 GB depolama alanı(ekstra artırmak istenirse artırılmıyor, yüksek depolama alanı seçeneğini seçmek gerekiyor), fiziksel SIM desteği yok, en dikkat çeken eksiklik ise USB 2.0 aktarım hızının 2024 yılında tanıtılan bir cihaza eklenmesi oluyor.

ESKİ TELEFONLARI HATIRLATIP iPHONE 16'YI ELEŞTİRDİLER

13 yıl önce Nokia bir telefon tanıtmıştı. Burada kamera için özel olarak kullanılan bir tuş eklenmiş ve o dönemde Nokia eleştirilmişti. Ancak o zamanlarda kullanılan bu 'kamera için buton fikri' iPhone 16 serisi için yeni gelmiş görünüyor.

Genel olarak Apple'ın etkinliğinde tanıttığı özellikler beğenilse de iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri için sunulan düşük özellikler çok eleştirildi. Uzmanlara göre, ilerleyen dönemde Apple'ın karşısına özellikle iPhone 16'nın pro olmayan modellerinde 'düşük satış rakamları' olarak çıkabilir.