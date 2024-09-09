En pahalı iPhone 119 bin 999 TL oldu! İşte iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları

Yayınlanma: 09.09.2024 - 22:11

Güncelleme: 09.09.2024 - 22:11

Apple yeni etkinliğini beklendiği şekilde gerçekleştirdi. iPhone 16 serisi başta olmak üzere Apple Watch, yeni nesil AirPods modelleri ve Apple Intelligence hakkında pek çok ayrıntı verildi. Buna ek olarak yüksek performans sunacağı vadedilen iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

iPHONE 16'NIN TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleriyle giriş ve orta segmentte kalan Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini premium tarafa daha çok yaklaştırdı. Fiyatlar tarafında ise Türkiye'de ekstra pahalı olan telefonlar'ın en uygunu 64 bin 999 TL oldu.

İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları: