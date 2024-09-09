En pahalı iPhone 119 bin 999 TL oldu! İşte iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları
Apple yeni nesil iPhone 16'larını tanıttı. Etkinlikte iPhone 16 Pro modelleri öne çıktı. Türkiye'de iPhone 16 serisinin ne kadara satılacağı da belli oldu.
Apple yeni etkinliğini beklendiği şekilde gerçekleştirdi. iPhone 16 serisi başta olmak üzere Apple Watch, yeni nesil AirPods modelleri ve Apple Intelligence hakkında pek çok ayrıntı verildi. Buna ek olarak yüksek performans sunacağı vadedilen iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları da belli oldu.
iPHONE 16'NIN TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleriyle giriş ve orta segmentte kalan Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini premium tarafa daha çok yaklaştırdı. Fiyatlar tarafında ise Türkiye'de ekstra pahalı olan telefonlar'ın en uygunu 64 bin 999 TL oldu.
İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları:
- iPhone 16 128 GB 64.999 TL
- iPhone 16 256 GB 69.999 TL
- iPhone 16 512 GB 79.999 TL
- iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL
- iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL
- iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL
- iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL
- iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL
- iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL
- iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL
- iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL
- iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- Gözaltı sayısı artıyor!
- Teğmenler olayı: Yoksa amaç başka mı…
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- ASAL Araştırma son anketi yayımladı