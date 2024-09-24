iPhone 16 Pro hakkında ilk şikayetler gelmeye başladı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 05:30

Güncelleme: 24.09.2024 - 05:30

Apple, 9 Eylül'de yeni iPhone 16 serisini tanıtmıştı. Merakla beklenen ve yapay zeka desteği ile dikkat çeken yeni iPhone'lar 20 Eylül'den itibaren kullanıcılara ulaşmaya başlamıştı. İlk kullanıcılarına ulaşan telefonlarda bazı sorunlar bildirilmeye başlandı.

iPHONE 16 PRO İÇİN EKRAN SORUNLARI BİLDİRİLMEYE BAŞLANDI

Buna göre iPhone 16 Pro'nun dokunmatik ekranında sorun yaşıyor. Söylenene göreyse bazen bu dokunmatik ekran hiç çalışmıyor.

Bunu bildiren kullanıcıların ardından 9to5Mac tarafından yapılan testler sonucu sorunun donanımsal değil yazılımsal kaynaklı olduğu ve Apple'ın direkt bu soruna odaklanan bir güncelleme göndererek sorunu kısa sürede çözebileceği düşünülüyor.

Redditt başta olmak üzere yaşadıkları problemleri aktaran kullanıcılar, ekranın dokunmatiğinin bazı kaydırma hareketlerini ya da dokunmaları algılamadığını bildirdiler.

Kullanıcılara göre bu sorunun bir diğer kaynağı iPhone 16 Pro'da çok. daha ince çerçevelerin kullanılması. Yanlışlıkla bu kısımlara değilse bile sistem devreye girebilir bu da dokunmatiği etkileyebilir.