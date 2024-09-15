iPhone 16 Pro'lara pil değişimi için yapılan güncelleme

Yayınlanma: 15.09.2024 - 22:11

Güncelleme: 15.09.2024 - 22:11

Apple, iPhone 16 serisini geçen hafta tanıttı. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde yer alan özellikler, premium telefon algısını daha da artırırken, pil değişim ücretleri güncellendi.

iPHONE 16 İÇİN PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Buna göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için 3 bin 949 TL, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için pil değişim ücreti 4 bin 779 TL oldu. Ekran tarafında ise değişim çok daha yüksek, iPhone 16'nın ekran değişimi 11 bin 489 TL olurken, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro için 13 bin 499 TL, iPhone 16 Pro Max içinse 15 bin 799 TL ödemek gerekiyor.

Arka cam değişimi içinse iPhone 16 için 7 bin 169 TL, iPhone 16 Plus için 8 bin 299 TL ve iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max için sırasıyla 7 bin 169 ve 8 bin 299 TL'lik ücretleri gözden çıkartmak gerekiyor.