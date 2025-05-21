iPhone 17 Air'ın inceliğini gösteren sızıntı

Apple, eylül ayında iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda serinin en dikkat çekecek modellerinden biri olan iPhone 17 Air için söylentiler çıkmaya devam ediyor. Yeni sızdırılan bir görüntü iPhone 17 Air modelinin ne kadar ince olacağını gözler önüne seriyor.

iPHONE 17 AIR ÇOK İNCE BİR YAPIDA OLACAK

iPhone 17 Air modeliyle ilgili çok ayrıntılı bilgiler bulunmuyor ancak telefonun diğer modellere kıyasla oldukça ince bir gövdesi bulunacak. Telefon aynı zamanda bu ince yapısı sebebiyle batarya tarafında kısa ömürlü olacak. Apple'ın buna çözümünün olduğu söyleniyor. Yeni ortaya çıkan bir görsel telefonun ne kadar ince olabileceğini kanıtlıyor.